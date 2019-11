Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 24 minutes

Le Territoire côte ouest indique que le chemin Bruniquel situé à l'Hermitage sera fermé à la circulation les mercredi 27 et jeudi 28 novembre entre 7h30 et 16h afin de poursuivre les travaux de raccordement EDF et procéder à la mise en oeuvre des enrobés définitifs. La circulation sera déviée par la route de Trou d'eau.

Le Territoire côte ouest indique que le chemin Bruniquel situé à l'Hermitage sera fermé à la circulation les mercredi 27 et jeudi 28 novembre entre 7h30 et 16h afin de poursuivre les travaux de raccordement EDF et procéder à la mise en oeuvre des enrobés définitifs. La circulation sera déviée par la route de Trou d'eau.