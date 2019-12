Outre qu'elles défigurent le paysage, les épaves de voitures sont potentielles dangereuses pour la santé et l'environnement. Elles sont des nids à moustiques, y compris ceux infectés par le virus de la dengue, leurs batteries et autres réservoirs de carburants polluent les sols. Si vous voulez signalez ces épaves afin de les faire enlever, le Territoire de la côte ouest (TCO) met en ligne sur son site (tco.re) un formulaire de demande d'enlèvement (Photo TCO)

A noter que si le TCO exerce les compétences d’enlèvement et le traitement des épaves automobiles. Toutefois selon les différents cas rencontrés les circuits de traitement des demandes sont différents :

- les épaves automobiles non identifiables sur une voie ouverte à la circulation publique relèvent de la compétence du TCO

-les épaves automobiles identifiables sur une voie ouverte à la circulation publique et les épaves (non identifiables ou identifiables) sur une parcelle privée (hors foncier bailleurs)relèvent de la compétencedes communes.

