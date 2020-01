Flo & David, tous deux musiciens, percussionniste pour l'un et chorégraphe danseuse pour l'autre, proposent avec la compagnie Maloya Métiss des concepts où la danse et la musique, le patrimoine et le métissage se côtoient en toute liberté. Les cours auront lieu du 20 au 24 janvier 2020 à l'Espace Numérique et Artistique du TCO à Trois-Bassins. Nous partageons avec vous le communiqué du TCO.

Leur parcours et passion pour leur culture et les cultures des autres, les a poussés autant à continuer à apprendre qu’à expérimenter avec respect et en toute liberté. Ce sont d’abord les échanges avec la vie et les autres qui apportent la matière pour nourrir leur art et leur curiosité. Le respect pour l’humain se trouve au cœur de leur philosophie pédagogique autant que le goût pour l’exploration et l’expérimentation. Ils s’attachent à transmettre avec rigueur ce qu’ils ont appris.



Générosité, souplesse et sourire : le duo pédagogique permet d’unir leurs talents et créativité afin de donner aux élèves les moyens de devenir autonomes, créatifs et épanouis. Découvrir et/ou redécouvrir le patrimoine et se l’approprier. Mêler danse et musique. Expérimenter de nouvelles approches musicales et chorégraphiques

Quand : Du 20 au 24 janvier 2020

Horaires : de 9h00-12h00

Restitution : le 24 janvier à 12h00

Où : A L’Espace Numérique et Artistique – LENA – du TCO à Trois-Bassins

Pour qui : Intergénérationnel, à partir de 8 ans

Tarif : Élèves inscrits à l’EAIO : 15€ / Tarif public extérieur à l’EAIO : 100€

Les intervenants : Florence Latappy (Danse), David Abrousse (Musique)

Pour s'inscrire, rendez-vous sur le site du TCO.