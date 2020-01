Publié il y a 1 heures / Actualisé le Vendredi 17 Janvier à 07H52

"Chefs d'établissement, enseignants et élèves des écoles du territoire de la côte ouest,... à vos marques, prêts, jouez !" lance le Territoire de la côte ouest sur sa page Facebook. Il s'agit de participer au concours de collecte de bouchons, de piles et de petites batteries usagées. La participation est possible jusqu'au jeudi 6 février 2020 (Photo archives TCO)

