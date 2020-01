Le TCO fait une petite piqure de rappel sur la stérilisation animale pour lutter contre la prolifération des chiens et des chats, éviter la mise en fourrière et l'errance animale, un vrai problème dans notre île. L'intercommunalité de l'ouest rappelle que cet acte chirurgical réalisé par un vétérinaire reste une dépense importante toutefois, pour les aider les foyers non-imposables, le TCO mène des opérations de stérilisation à moindre coût. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Pour y avoir accès, les usagers doivent répondre aux conditions d’accès suivantes :

• Habiter l’une des communes du TCO : La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins ou Saint-Leu

• Être non-imposable sur les revenus

• Seuls deux animaux (femelles et/ou mâles) seront stérilisés par foyer et par an.

• Procéder obligatoirement à l’identification de son animal. Cet acte est à la charge du propriétaire.

Pièces à fournir au vétérinaire :

• Pièce d’identité du propriétaire et justificatif d’adresse de moins de 6 mois (facture électricité, eau, etc.)

• Justificatif de non-imposition sur le revenu N-1 (avis mentionnant “Vous êtes non imposable” ou “Vous êtes exonéré” ou “Impôt sur le revenu net avant correction égale à 0”).

• Certificat d’identification de l’animal (si l’animal est déjà identifié).

► À noter que l’identification de l’animal, qui est obligatoire, reste à la charge du propriétaire : + d’infos sur l’identification des animaux de compagnie.

Les associations de protection animale peuvent également bénéficier de ce dispositif, plus d'informations sur le site du TCO.

www.ipreunion.com