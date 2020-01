Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce mercredi 29 janvier après-midi, l'entreprise Cycléa a reçu des membres du Ministère de l'Environnement, de la gestion des déchets et du changement climatique de la République de l'île Maurice. Les membres de la délégation mauricienne ont pu échanger avec les élus du TCO et les équipes de Cycléa sur les questions du tri à la source, les filières de recyclage, l'organisation des collectes ou encore la médiation et la sensibilisation. "Cette visite ministérielle s'inscrit dans la perspective de structurer ces filières sur le territoire Mauricien" souligne le TCO (Photo TCO)

