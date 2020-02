Habitants du quartier de Dos d'Âne à La Possession, votre déchèterie située au N°5071 rue Jacques Duclos vous ouvre ses portes deux fois par semaine, le mercredi et le samedi. Soyez au rendez-vous, vous ne pourriez pas dire que vous ne saviez pas ! Voici le communiqué du TCO.

Vous pouvez y apporter vos déchets préalablement triés, en alternance avec la collecte en porte-à-porte. Si vous êtes un particulier (non professionnel), vous pouvez apporter vos déchets végétaux et vos encombrants.

Vous pouvez apporter également vos Déchets d’Équipement Électriques et Électroniques (DEEE ou D3E), dans la limite d’un grand appareil électro-ménager (réfrigérateurs, congélateurs, machine à laver…) et de 5 petits appareils (équipements informatiques, équipements téléphoniques, équipement de jardinage, outils, jouets…) par apporteur.

Les néons, ampoules et piles usagées sont aussi acceptés. Des bornes sont également disponibles pour y déposer d’une part, vos textiles et d’autre part, vos contenants en verre (bouteilles, bocaux et pots en verre, flacons de parfum sans leurs bouchons, capsules, couvercles).

La déchèterie de Dos d’Âne (inaugurée le 30 juin 2018), vous accueille :

- le mercredi de 8h à 12h

- le samedi de 8h à 15h

Plus d’infos pratiques sur la déchèterie de Dos d’Âne : plan d’accès, jours et horaires d’ouverture, déchets acceptés, … Rappel : La déchèterie de Saint-Laurent vous accueille également par ailleurs, 7 jours/7.