Automobilistes, le Territoire de la côte ouest (TCO) informe les habitants de La Possession que des travaux d'amélioration de la circulation sont en cours sur la commune, avec la création d'une liaison entre la rue Jesse Owens et la ZA Ravine à Marquet. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Durant le chantier, les différents travaux modifient la circulation habituelle des véhicules sur cette portion de route. Voici les infos pratiques à connaître si vous passez dans le secteur.

Travaux de jour, du 21 février au 20 mars 2020



Sur accotement, travaux pour la réalisation de réseaux d’eaux pluviales



Traversée de chaussée, pour la réalisation de réseaux de signalisation



► Alternat réalisé par feux tricolores avec limitation de vitesse (30 km/h)

Travaux de nuit, du 26 février au 6 mars 2020



Pose de bordures, réalisation de bétonnage et d’enrobés



► Route barrée – Déviation (des véhicules venant de Saint-Denis) par la ZAE 2000 ou la ZI 2 et 3 du Port



Ces travaux sont réalisés par la mairie de La Possession et le TCO en co-maîtrise d’ouvrage, dans le cadre de l’opération " Aménagement des voiries de la ZA Ravine à Marquet et création d’une intersection avec la rue Jesse Owens ".



La création d’une intersection entre la ZA et la rue Jesse Owens est une phase de cette opération.