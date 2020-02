Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les écoles de l'ouest ont relevé le défi : 35 classes dont 27 classes de collèges et 8 classes de lycées ont participé à la collecte de piles dans le cadre d'un concours organisé par le TCO (Territoire côte ouest), soit aux 441 élèves en tout. Au total, 923,77 kg de piles ont été déclarés par les participants. Autant de déchets qui ne se retrouveront pas dans la nature et de gisements qui pourront être recyclés. Les 3 classes gagnantes, c'est-à-dire celles qui arrivent en tête du classement car elles ont collecté le plus de bouchons ou de piles sont la classe de CE1 à l'école primaire Jules Joron (La Possession), la classe de 4e au Collège Célimène Gaudieux (Saint-Paul) et la classe de 1ère au Lycée Jean Hinglo (Le Port). Bravo à eux et à tous les participants.

