Les vacances scolaires de mars pointent leur nez... Pour les petits (à partir de 8 ans) comme pour les grands (ados, adultes), l'École artistique intercommunale de l'ouest (EAIO) propose trois stages : fabrication d'instruments avec Lékol Lamontraz, Maloya (musique et danse) avec Maloy'arts 974 et Batucada avec Au coeur des docks. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ces stages s’adressent à tous, que vous habitiez ou non le territoire de la côte Ouest, et que vous soyez ou non déjà inscrit à l’EAIO pour l’année scolaire 2019-2020. Pour garantir la qualité de l’enseignement, les places sont limitées. Il faudra donc réserver votre place pour le stage artistique de votre choix. Les pré-inscriptions sont ouvertes en ligne jusqu’au 9 mars 2020 sur le site de l'école.



Important : l'inscription ne sera définitivement validée qu’après règlement des frais d’inscription. Vous pourrez le faire jusqu’au 9 mars 2020 (uniquement les lundis, mercredis et vendredis, de 9h à 15h), sur place au siège du TCO (1, rue Eliard Laude – Le Port) ou à distance par carte bancaire en appelant le 0262 32 12 12 (demandez l’École artistique intercommunale de l’ouest).

