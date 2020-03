La troisième édition de Terr'O Naturel aura lieu du vendredi 20 mars au samedi 11 avril 2029 dans les cinq commune du Territoire de la côte Ouest (TCO - La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu). Plusieurs animations sont prévues pendant trois semaines autour du thème "Ensemble cultivons l'avenir !". Nous publions ci-dessous le communiqué du TCO (Photo D.R.)

"Pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, Terr’O Naturel est une initiative originale du TCO de réunir deux temps forts annuels autour du développement durable : la Semaine pour les alternatives aux pesticides (du 20 au 30 mars 2020) et la Semaine nationale du compostage de proximité (du 28 mars au 12 avril 2020).

Localement, sur le territoire de la côte Ouest (La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu), nous vous proposons des animations sur 3 semaines !

Au programme dans l’Ouest

Participez aux animations proposées dans le cadre de Terr’O Naturel ! Elles sont gratuites et accessibles librement (sauf pour les ateliers : inscription préalable en ligne obligatoire sur le site tco.re. L’inscription est possible jusqu’à la veille au plus tard et dans la limite des places disponibles).

Plus d'informations sur le site www.tco.re