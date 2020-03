Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 20 minutes

Les équipes interviennent dans des conditions difficiles pour collecter les déchets... Aussi, pour le bien de tous et de notre environnement, nous demandons à tous les habitants et usagers du territoire Ouest de faire preuve de civisme et d'éviter de déposer les déchets n'importe où. Par ailleurs, plusieurs collectes n'ont pas pu être effectuées à cause de stationnements gênants sur les voies de passage du camion de collecte. (Photo TCO)

