Publié il y a 51 minutes / Actualisé il y a 48 minutes

Ce dimanche de Pâques, les équipes de kar'ouest et de la société spécialisée dans la désinfection, BHL, étaient à pied d'oeuvre dès 8h pour traiter les 70 sites et équipements sélectionnés sur le réseau. A 9h ce dimanche 12 avril, Stéphane Orosman et Idriss Jean-Baptiste effectuait l'opération sur le pôle d'échanges de St Gilles les hauts. Nous publions ci-dessous le communiqué du TCO. (Photo d'illustration TCO)

