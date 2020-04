À partir de ce mardi 21 avril 2020, certaines déchèteries de l'Ouest rouvrent et sont accessibles également aux particuliers, annonce le TCO. Après la réouverture de certaines déchèteries aux professionnels le 15 avril dernier, c'est au tour des particuliers de pouvoir accéder aux déchèteries dès ce mardi 21 avril. Cette mesure répond à la nécessité de lutter efficacement contre l'épidémie de dengue en cours à La Réunion et d'éviter les dépôts sauvages. Nous publions ci-dessous le communiqué du TCO. (Photo d'illustration Déchèterie La Chaloupe Saint-Leu / TCO)

Afin de fluidifier la circulation en déchèterie et de respecter les mesures sanitaires en vigueur, des dispositifs spéciaux sont mis en place.

Les usagers particuliers qui bénéficient déjà des collectes de déchets en porte-à-porte (maintenues depuis le début du confinement), pourront aussi aller déposer leurs encombrants, déchets végétaux ou autres déchets recyclables en déchèterie. Ceci, s’ils ne peuvent pas attendre la prochaine collecte et si ce déplacement est vraiment indispensable. Rendez-vous dans 8 déchèteries : La Possession (Saint-Laurent), Le Port (La Marine), Saint-Paul (Guillaume, Plateau Caillou, Hermitage-les-Bains, Carrosse-Roquefeuil), Trois-Bassins (Capucines) et Saint-Leu (Thénor, La Chaloupe)

Pour rappel, les déchèteries restent accessibles aux professionnels selon les mêmes conditions que depuis une semaine, et avec une adaptation du dispositif.

Les réservations doivent toujours se faire au préalable via la nouvelle appli web RézAPro. Ce qui change dès ce mardi 21 avril, c’est la réorientation des professionnels vers 4 déchèteries qui leur sont dédiées : Le Port (Zone Artisanale), Trois-Bassins (Capucines), Saint-Paul (Étang) et Saint-Leu (Pointe des Châteaux). À noter que seules ces deux dernières peuvent réceptionner les déchets de plâtre.

Les déchèteries accueillent les usagers (professionnels et particuliers), du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h et de 12h30 à 15h15.

Merci de respecter la file d’attente en déchèterie, les gestes barrières et les consignes données par les agents présents sur site.

Nous comptons sur le civisme et la coopération de chaque usager, afin de ne pas entraver le travail des équipes mobilisées.

Pour toute information complémentaire, contactez le Numéro Vert 0800 605 605 (appel gratuit depuis un poste fixe, et suivant les opérateurs pour les mobiles).