Pour aider les entreprises et autres professionnels de l'ouest, le Territoire de la côte ouest a décidé de créer un espace "pro" sur son site. L'objectif : recenser, mettre en lumière et accompagner les professionnels. Nous publions le communiqué du TCO ci-dessous.

Avec la crise actuelle relative au Covid-19, le monde économique et associatif est touché au cœur même de ses activités quotidiennes habituelles. Que faisons-nous face à cette situation ? Plusieurs mesures et initiatives locales voient le jour ici et là… C’est ce que le TCO a souhaité mettre en lumière, à travers un espace en ligne dédié aux professionnels de l’Ouest.

Derrière ces activités, ce sont des communautés humaines qui sont impactées, à l’échelle de leur organisation (entreprise ou association) comme à l’échelle familiale et individuelle. Au-delà de la crise sanitaire, la crise économique avance à grands pas… Alors comment les soutenir dans cette épreuve ?



Chaque acteur, dans son champ de compétence, apporte sa contribution pour faire en sorte que notre territoire relève la tête de l’eau …

- Des mesures et des dispositifs d’aide et d’accompagnement -

On recense un certain nombre de mesures et dispositifs d’aide et d’accompagnement. Certains ont vu le jour impulsés par le contexte Covid-19, d’autres existent déjà. Leur point commun : ils ne sont pas toujours tous connus par tous les professionnels.



Pour remédier à cela, le TCO propose un lieu unique en ligne, dédié aux professionnels du territoire Ouest : un Espace Pro sur le site du TCO. Cet espace regroupe toutes les informations pratiques et utiles à savoir.



L’objectif est de compiler en un même endroit les offres éparses d’aides et ainsi de faciliter les démarches des professionnels.

Une mise en lumière des initiatives locales



Cet Espace Pro est aussi une scène ouverte qui met un coup de projecteur sur les initiatives locales, originales, innovantes ou tout simplement utiles au collectif dans ce contexte de crise.



Le TCO invite les entreprises et les associations porteuses de ces actions à se manifester pour qu’elles puissent être davantage connues auprès de la population et valorisées. La démarche est simple et rapide : remplir un formulaire en ligne dans l’Espace Pro.



Partageons nos ressources et partageons nos histoires, elles seront toujours utiles ou exemplaires pour quelqu’un … Cet espace dédié en ligne se veut être un espace vivant, toutes les contributions constructives sont les bienvenues, des améliorations seront apportées au fil de l’eau.