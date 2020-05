Des travaux d'enrobés et de marquages au sol seront effectués, sur la rue Jesse Owens, durant la nuit du lundi 11 au mardi 12 mai. Une déviation sera donc mise en place par la ZAE 2000 ou les ZI 2 et 3 du Port. Horaires de fermeture : de 19h à 5h. Voici le communiqué du TCO.

Ces travaux sont effectués dans le cadre de l’amélioration de la circulation sur la ZA Ravine à Marquet à La Possession, par la création d’une liaison entre la rue Jesse Owens et la ZA Ravine à Marquet.

Les travaux sont réalisés par la mairie de La Possession et le TCO en co-maîtrise d’ouvrage, dans le cadre de l’opération " Aménagement des voiries de la ZA Ravine à Marquet et création d’une intersection avec la rue Jesse Owens ". La création d’une intersection entre la ZA et la rue Jesse Owens est une phase de cette opération.