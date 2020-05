Le TCO informe les familles de l'ouest que les transports scolaires redémarrent à compter du 18 mai prochain, pour les établissements qui rouvriront leurs portes. Des mesures et consignes sont à respecter afin de garantir aux élèves une sécurité optimale. Nous publions ici le communiqué du TCO.

Conformément aux réglementations en vigueur, deux mesures principales sont mises en œuvre :

• Le port du masque est obligatoire pour les élèves de 11 ans et plus, à l’intérieur des cars scolaires et également aux arrêts de bus.

• Le respect de la distanciation physique dans les cars : 1 siège sur 2 sera condamné.

Aux parents de s’assurer que leur enfant a pu prendre le car scolaire, le matin

Pour les élèves scolarisés jusqu’en CM2, un adulte devra obligatoirement amener l’enfant à l’arrêt le matin, attendre avec lui l’arrivée du véhicule afin de s’assurer que l’élève pourra bien monter dans son car. Pour les collégiens et lycéens, la présence d’un adulte à l’arrêt le matin ne sera pas obligatoire, mais vivement recommandée.

Les horaires du matin sont inchangés. En revanche, les horaires du retour seront modifiés sur certains circuits, pour s’adapter aux nouveaux horaires de sortie des classes de certains collèges.Le règlement des transports scolaires a été modifié pour intégrer ces nouvelles dispositions. Il est consultable sur www.karouest.re.

Une compensation financière de 30% sur tous les abonnements

Par ailleurs, conscient de toutes les perturbations dans les transports scolaires depuis le début de la crise sanitaire, le TCO a décidé de faire un geste au regard de la gêne occasionnée pour les familles, à travers une compensation financière de 30 % sur les abonnements. Cette compensation financière sera automatiquement appliquée pour toutes les familles qui se réinscriront aux transports scolaires pour l’année 2020/2021 ; les familles qui ne se réinscriront pas pourront également percevoir cette compensation financière.