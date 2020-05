Vous êtes un professionnel ? Vos activités ou votre siège se situent sur le territoire de la côte Ouest ? Retrouvez toutes les informations pratiques et utiles à connaître sur un même espace dédié en ligne. Nous publions ici le communiqué du TCO. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Afin de faciliter vos démarches dans cette période de crise, nous compilons pour vous sur un même espace en ligne, toutes les informations utiles pour vous accompagner dans cette épreuve et au-delà dans le temps. Retrouvez dans notre Espace Pro :

- Les mesures de soutien immédiates aux entreprises, mises en œuvre par l’État et les collectivités territoriales (dont le TCO) dans le contexte du Covid-19 (report de charges, aides directes, facilitation d’accès aux prêts bancaires, accompagnement, …)

- Les initiatives locales dans l’Ouest

- Nos divers autres dispositifs de soutien et d’accompagnement destinés aux entreprises, aux associations et aux personnes éloignées de l’emploi (Économie Sociale et Solidaire, insertion professionnelle, développement rural, innovation numérique, …)

- Les Zones d’Activités Économiques (ZAE) du TCO

- Les infos pratiques relatives aux marchés publics ou encore au secteur touristique et aux ports de plaisance

- Les formulaires et services en ligne pour les pros

- Le Guichet Entreprise

Dans l’Espace Pro qui vous est dédié, vous pouvez découvrir les initiatives locales déjà répertoriées. Immersion dans les histoires, les innovations, les expériences ou les bonnes pratiques des entreprises ou des associations du territoire Ouest …

Plus d'infos sur le site du TCO.