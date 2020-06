Publié il y a 5 minutes / Actualisé il y a 1 minutes

"Bientôt la Fête de la Musique... Une période symbolique pour mettre en lumière le projet pédagogique et artistique sur lequel travaillent depuis plusieurs mois des élèves et enseignants de l'École Artistique Intercommunale de l'Ouest (EAIO)" écrit le Territoire de la côte ouest dans un communiqué. Plus d'une centaine d'élèves se réuniront par ailleurs pour présenter le spectacle d'où est issu la chanson. Nous publions le communiqué ci-dessous.

