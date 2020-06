En tant qu'exploitant du port de plaisance de Saint-Gilles les Bains, le TCO va procéder à un dragage d'urgence de désensablement de la zone autorisée au pied de la digue séparant la plage des Roches Noires du port, le long du chenal de navigation. Des zones de fort ensablement ont en effet été repérées au niveau du chenal de navigation et des zones d'amarrage des plus grosses embarcations (Grand Bleu, Catamarans, ...). L'opération sera réalisée par l'entreprise ROCS (titulaire du marché de dragage des ports du TCO) à compter du mardi 30 juin 2020. Nous publions ici le communiqué du TCO.

Deux arrêtés municipaux ont été pris :

Un arrêté interdisant provisoirement l’accès à la plage des Roches Noires ainsi que la baignade et les activités nautiques à compter du mardi 30/06/2020 et ce jusqu’à nouvel ordre.

Un arrêté de voirie portant réglementation provisoire du stationnement rues de la Poste et du Port pour l’amenée et le repli de matériel du lundi 29/06 à 22h jusqu’au mardi 30/06 à 9h.

La durée prévisionnelle de ces travaux (dragage, régalage, reprofilage) est de moins de deux semaines en fonction des aléas.