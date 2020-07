L'École Artistique Intercommunale de l'Ouest (EAIO) prépare sa rentrée prévue au 31 août prochain. Soucieuse de vous simplifier vos démarches, elle vous propose l'inscription et le paiement en ligne. Le TCO conseille d'anticiper, les places étant limitées. (Photo rb/www.ipreunion.com)

- EAIO… Kosa i lé ? -

L’École Artistique Intercommunale de l’Ouest (EAIO) a été créée en 2013 par le TCO pour piloter et mettre en œuvre sa politique d’enseignements artistiques par le biais de la Régie d’Enseignements Artistiques, afin de répondre aux enjeux culturels de son territoire.

Depuis, chaque année plus de mille jeunes et moins jeunes bénéficient des parcours pédagogiques et artistiques de l’EAIO.

5 grands domaines sont proposés (musique, danse, théâtre, arts visuels, cirque) autour de projets mettant en valeur l’expression artistique réunionnaise, soit dans une forme traditionnelle soit dans une forme plus contemporaine.

L’EAIO propose avant tout une approche pédagogique innovante qui favorise la créativité et l’autonomie des élèves, les pratiques collectives, l’interdisciplinarité et l’identité locale.

L’EAIO fonctionne grâce à un réseau qui rassemble différents acteurs et ressources du territoire, du littoral aux écarts. Une démarche unique à La Réunion !

- Pou kisa ? -

C’est pour vous si vous habitez le territoire de la côte Ouest : La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins ou Saint-Leu.

Les enseignements artistiques de l’EAIO sont accessibles à tous niveaux de pratique et à tous âges : enfants (à partir de 8 ans), ados et adultes.

Les tarifs sont également adaptés à vos moyens pour permettre une plus grande accessibilité à la culture : les frais pédagogiques annuels sont calculés en fonction de votre quotient familial et les publics spécifiques (étudiants, personnes en situation de handicap et sénior de + 60 ans) bénéficient d’un tarif préférentiel.

À noter : Le public non-abonné à l’EAIO (et même habitant hors du territoire de la côte Ouest) pourra bénéficier des stages ou projets artistiques (tarifs variant en fonction de leur spécificité), ainsi que des ateliers “découverte” (gratuits) proposés en cours d’année. Restez connectés pour connaître l’actualité de l’école !

- Kosa néna ? -

Il y en a pour tous les goûts ! Ce qui est sûr, c’est que ça va bouger. Alors bougez vous aussi avec l’EAIO !

Musique, danse, théâtre, arts visuels plastiques, cirque, …

Découvrez le programme proposé par l’EAIO pour l’année 2020-2021.

- Koman i fé ? -

Vous êtes intéressé(e)s par une ou plusieurs pratiques artistiques proposées par l’EAIO ? Pour vous inscrire, c’est simple. Pour vous faciliter les démarches, vous pouvez tout faire en ligne.