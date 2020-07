Publié il y a 12 minutes / Actualisé le Jeudi 02 Juillet à 18H45

Avec l'arrivée des vacances, le TCO donne les bons plans pour aller observer le récit corallien. "Montez à bord d'un bateau au look futuriste pour 1h30 de balade en mer atypique, où vous pourrez observer, sans vous mouiller, les fonds sous-marins de notre belle île." Zarlor observation propose ses bateaux avec fond en verre, pour observer les coraux, les poissons et parfois même les tortues et les cétacés de La Réunion.

