À partir du 15 juillet 2020, des travaux d'urgence sont programmés sur le port de plaisance de Saint-Gilles les Bains et la plage des Roches Noires. La veille, les rues de la Poste et du port seront fermées. Dès le mercredi et pendant toute la durée des travaux, la plage des Roches Noires sera fermée au public, la baignade et les activités nautiques sont également interdites. Nous publions ici le communiqué du TCO.

