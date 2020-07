Les balades dans la nature et les pique-niques sont certainement au programme de certains pendant ces vacances... Pour en profiter pleinement et retrouver ses sites préférés aussi agréables, il est important de les préserver en les laissant intacts après passage. Les médiateurs du TCO viendront à la rencontre des usagers pour les sensibiliser au "pique-nique zéro déchet". (Photo TCO)

Retrouvez les médiateurs sur les aires de pique-nique de l’Ouest, entre 10h et 15h :

Dimanche 26 juillet 2020

- Saint-Paul : Front de mer (à côté du jet d’eau) | Grotte des premiers arrivants | Plage de l’Hermitage

- Trois-Bassins : Dans les hauts, au niveau de l’église puis le long de la route forestière (entre 8h et 14h)

- Saint-Leu : Front de mer (à côté du jet d’eau) | Aire de pique-nique de Stella

Dimanche 9 août 2020

- La Possession : Parc Rosthon |Aire de pique-nique de la Vierge | Aire de pique-nique centre-ville

- Le Port : Littoral Nord

Objectif de nos médiateurs : vous informer aux bons gestes et toujours dans la bonne humeur !

Au programme, une sensibilisation ludique au pique-nique zéro déchet en itinérance.

Si vous rencontrez nos médiateurs, partagez également avec eux vos astuces pour un pique-nique responsable. Et pour les partager plus largement avec les autres usagers, posez à leurs côtés pour une photo qui sera ensuite relayée sur nos réseaux sociaux.

Pour que votre exemple soit suivi par tous…!

Si vous aussi vous comptez profiter du grand air en famille, voici un mémo pour un pique-nique zéro déchet…

- Laissez le maximum d’emballages chez vous et n’apportez que le nécessaire, pour que le pique-nique soit encore un plaisir dans le futur !

- Privilégiez la vaisselle en verre ou en plastique réutilisable. Pour rappel, le plastique à usage unique sera interdit au 1er janvier 2020 !

- Ne laissez pas traîner les restes alimentaires pour ne pas attirer les chiens errants et les nuisibles.

- Une fois votre pique-nique terminé, laissez les lieux propres après votre passage et rapportez vos déchets chez vous.

- Ne laissez pas vos sacs poubelles sur place, ni au sol, ni attachés aux arbres !

- Triez au préalable vos déchets sur le lieu même de votre pique-nique. C’est plus pratique et surtout un gain de temps pour ensuite mettre vos déchets correctement dans les bacs poubelles appropriés à la maison. ►+ d’infos sur le tri des déchets

- Séparez bien les bouteilles vides de vos autres déchets, et apportez-les dans les bornes à verre afin qu’elles puissent être recyclées. ► + d’infos