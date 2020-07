Le Territoire de la côte ouest (TCO) annonce que le délai d'inscriptions pour les transports scolaires "est exceptionnellement prolongé jusqu'au vendredi 31 juillet 2020. "des inscriptions pour les transports scolaires. "Attention : passé cette date, votre demande pourra être refusée" prévient le TCO (Photo TCO)

Simple et pratique l'inscription est possible en ligne est possible. Regardez :

Les inscriptions sont également possible dans les agences commerciales

Plus d'informations sur le site internet www.karouest.re ou en téléphoant au 0800 605 605 (appel gratuit depuis un poste fixe à La Réunion)