Vous voulez comprendre où vont nos déchets après les avoir mis dans la poubelle jaune ? Comment sont traités les déchets recyclables ? Quoi de plus parlant que de visiter le centre de tri du Territoire de la Côte Ouest ? Pour information, les visites guidées du centre de tri ont repris depuis la mi-juillet et dans le respect des mesures de sécurité sanitaire. (Photo TCO)

C’est la démarche qu’entreprennent déjà des écoles, des associations ou des particuliers. Pourquoi pas vous ?

- Info pratique, mesures Covid-19 -

Compte tenu du contexte sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19, les visites du centre de tri ont été interrompues dès l’annonce du confinement par le Gouvernement.

Les visites guidées ont repris dans le respect des mesures de sécurité sanitaire suivantes :

- Les visites seront limitées à 20 personnes maximum.

- Les visiteurs devront obligatoirement porter un masque pour pouvoir accéder au site.

Aucun masque ne sera fourni sur place. Les visiteurs devront prévoir d’apporter leur propre masque. L’accès au site sera interdit à tout visiteur ne portant de masque.

- Mémo bac jaune (collecte sélective) -

Plus de déchets triés = plus de déchets recyclés donc plus de déchets détournés de l’enfouissement !

Vos bons gestes de tri sont essentiels ! Respectez bien ces consignes de tri pour votre bac jaune.