Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 1 heures

"Vous serez certainement de sortie ce week-end pour vos loisirs en famille ou pour faire vos courses... Si vous croisez nos médiateurs sur leur stand, allez à leur rencontre ! Ils partageront avec vous des informations utiles pour vos chiens et chats. Et vous repartirez peut-être avec une petite surprise" annonce le Territoire de la côte ouest (TCO). Des stands de sensibilisation au bien-être et à la bien-traitance animale seront ouverts au public dans les cinq communes du TYCI (la Possession, le Port, Saint-Paul, Trois Bassins et Saint-Leu), le samedi 8 et le dimanche 9 août (Photo TCO)

