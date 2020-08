"Le TCO et ses partenaires ont tout mis en oeuvre afin que les élèves de l'Ouest soient transportés dans les meilleures conditions possibles à la rentrée scolaire" indique le TCO dans un communiqué de presse ce mercredi 12 août 2020. Cela fera donc "normalement" dans le respect des consignes de sécurité sanitaire en vigueur.Tous les élèves inscrits aux transports scolaires seront transportés. Nous publions le communiqué ci-dessous.

Ce sont environ 17.000 élèves qui emprunteront le chemin de l’école à bord des cars scolaires kar’ouest. Les plus âgés (à partir de 11 ans) ont l’obligation de porter un masque à l’arrêt de bus et dans le car, tout comme les accompagnateurs et les chauffeurs.

A défaut, ils ne pourront pas monter à bord. 215 cars sont mobilisés chaque jour, matin et soir, pour assurer le transport des élèves.

- De nouveaux réflexes à prendre dès la rentrée -

Après l’inscription en ligne sur karouest.re par les parents, c’est au tour des élèves de modifier leurs comportements et d’adopter dès les premiers jours les bons réflexes.

A la montée dans le car, après le traditionnel "Bonjour" au conducteur, les élèves devront présenter leur Karte Ouest devant les valideurs récemment installés.

Une fois la carte validée, ils doivent prendre place sur leur siège et attacher leur ceinture.

- Les inscriptions aux transports scolaires sont clôturées depuis le 31 juillet -

Lancée depuis le 18 mai, la campagne d’inscription s’est terminée à la fin du mois dernier.

Les dossiers des retardataires seront traités au cas par cas, en fonction des places disponibles (informations: karouest.re ou 0800 605605).