C'est reparti pour les ateliers compostage du TCO ! Une demi-journée en toute convivialité pour apprendre à valoriser les déchets organiques de façon simple et naturelle. Nous publions le communiqué de la communauté de communes ci-dessous. (Photo TCO)

Vous souhaitez découvrir la pratique du compostage ? Devenez incollables sur le compostage, apprenez à transformer vos déchets en ressources.

Vous compostez déjà ? Venez partagez votre expérience et recueillir d’autres astuces pour obtenir un bon compost ou encore compléter le compostage par d’autres pratiques de jardinage au naturel.

Rendez-vous dans un jardin du Port, 2 samedis par mois (tous les 15 jours), à partir du 22 août 2020. Découvrez le planning des ateliers et inscrivez-vous en ligne.

Voilà un moyen simple et pratique d’obtenir un engrais naturel et gratuit pour embellir vos pots et votre jardin !

Également une façon responsable de contribuer à la réduction des déchets… Au moins ceux-ci n’iront pas à l’enfouissement.

- Kosa i lé ? -

Qu’appelle-t-on “déchets organiques” ?

Ce sont les résidus d’origine végétale ou animale qui peuvent être dégradés par les micro-organismes pour lesquels ils représentent une source d’alimentation.

Ils incluent : les végétaux, les déchets putrescibles de la cuisine et ceux collectés auprès des cantines et restaurants d’entreprises, les papiers et cartons souillés sous certaines conditions.

Ces déchets sont utilisés pour la fabrication du compost.

On les appelle aussi les déchets fermentescibles.