Publié il y a 49 minutes / Actualisé il y a 49 minutes

Acteur impliqué dans la gestion des ports et de l'ouverture de notre île sur la mer, le TCO est particulièrement sensible à la pollution marine qui affecte les côtes de l'île Maurice. Les dégâts provoqués par l'échouage du Wakashio sont déjà importants et le risque d'une catastrophe écologique majeure semble se profiler. Nous sommes tous concernés. Tous les moyens nécessaires doivent être mobilisés pour éviter le pire. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Acteur impliqué dans la gestion des ports et de l'ouverture de notre île sur la mer, le TCO est particulièrement sensible à la pollution marine qui affecte les côtes de l'île Maurice. Les dégâts provoqués par l'échouage du Wakashio sont déjà importants et le risque d'une catastrophe écologique majeure semble se profiler. Nous sommes tous concernés. Tous les moyens nécessaires doivent être mobilisés pour éviter le pire. (Photo rb/www.ipreunion.com)