Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 16 minutes

Le président du Conseil départemental Cyrille Melchior s'est rendu ce mardi 12 août au siège du TCO où il a été reçu par le président de l'agglomération Emmanuel Séraphin. Cyrille Melchior et Emmanuel Séraphin ont présidé une réunion de travail au cours de laquelle les services respectifs des deux collectivités ont échangé sur des dossiers prioritaires pour le développement de la région Ouest et relevant de leurs champs de compétence comme l'Ecocité, le développement des Hauts, le tourisme, l'eau, le logement, la culture et le patrimoine, l'enseignement artistique, l'agriculture, la lutte anti vectorielle... Ils ont convenu de poursuivre le travail engagé pour l'avancement de ces dossiers. (Photo TCO)

