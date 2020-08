Publié il y a 56 minutes / Actualisé il y a 51 minutes

"Arrivé ce lundi 17 août 2020 dans l'île, le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu a rencontré hier (lundi 17 août 2020 - ndlr) les maires et les présidents de la Région et du Département, en présence du Préfet. Au programme de cette rencontre au Conseil départemental, la gestion de la crise sanitaire relative à l'épidémie de Covid-19 qui regagne actuellement du terrain. Dans le cadre de cette réunion, le président du TCO Emmanuel Séraphin a souhaité évoquer deux questions urgentes, directement impactées par la crise sanitaire : le transport et le tourisme'" écrit le TCO dans un communiqué que nous publions ci-dessous (Photo TCO)

