Publié il y a 54 minutes / Actualisé il y a 34 minutes

"Prendre soin de notre jardin, c'est aussi prendre soin de nous. Saviez-vous que les pratiques de jardinage au naturel préservaient et contribuaient même au développement et à la qualité de nos plantes, fruits et légumes ?" demande le TCO dans le communiqué que nous publions ci-dessous

