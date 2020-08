Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 28 minutes

La conférence des maires des communes du TCO s'est réunie ce jeudi 20 août 2020. Prenant en compte l'évolution de l'épidémie de la Covid 19 dans notre île, les élus ont décidé d'un certain nombre de dispositions préventives afin de protéger la population et freiner la propagation du virus sur leur territoire. Ainsi, les maires de La Possession, du Port, de Saint-Paul, de Trois Bassins et de Saint-leu vont prendre des arrêtés pour rendre obligatoire le port du masque sur le territoire de leur commune à partir du lundi 24 août au 6 septembre 2020. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

