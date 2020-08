"Le virus circule activement à La Réunion. Compte-tenu du contexte sanitaire actuel, nous renforçons nos mesures de prévention pour limiter la propagation de la Covid-19. Le service public reste maintenu, mais dans des conditions spécifiques, notamment concernant l'accueil des administrés" indique le TCO. Depuis le vendredi 21 août 2020 il n'y a plus d'accueil physique des administrés dans les locaux de l'intercommunalité. Comme pour tout établissement accueillant du public, un dispositif de sécurité sanitaire pour les agents et le public est mis en place (Photo TCO)

Pour les administrés

• Pas d’accueil physique des administrés sur nos sites administratifs :

- le siège au Crayon (lePort)

- la Direction du développement numérique à Ansellia (La Possession)

Annulation des manifestations réunissant plus de 10 personnes

Ces mesures sont valables jusqu’à nouvel ordre. "Restez connectés pour vous tenir informés de l’évolution de la situation" conseille le TCO.

Les alternatives à la disposition des adminstrés

Pour toute demande, signalement ou réclamation en lien avec l’Environnement (gestion des déchets, véhicule hors d’usage, errance animale) et les Transports (transport public, transport scolaire), vous pouvez :

- appeler le Numéro Vert 0800 605 605 (appel gratuit depuis un poste fixe et suivant votre opérateur de téléphone mobile) aux jours et horaires d’ouverture (du lundi au jeudi de 8h à 16h, et le vendredi de 8h à 15h) ;

- remplir un formulaire en ligne dédié sur le site internet tco.re, dans l’Espace Habitant ou l’Espace Pro, suivant le besoin.

Pour tout autre sujet, vous pouvez appeler le standard 0262 32 12 12.

En interne, pour les agents de la collectivité

Les mesures de prévention ont également été renforcées

- obligation du port du masque dans les locaux et sur le terrain

- septaine et test à J7 obligatoires pour les agents voyageurs ou hébergeant des voyageurs, et dont le résultat conditionnera le retour au travail en présentiel

- visioconférence imposée aux partenaires concernés par une septaine

- réactivation du " sas unique entrée/sortie " et du registre de pointage sur l’ensemble des sites

"Afin d’évaluer la situation sanitaire de l’établissement, le Président Emmanuel Séraphin a décidé d’actionner de nouveau la cellule de crise créée dans le cadre du Plan de Continuité d’Activité et a demandé à la direction générale d’élaborer un Plan Alerte Covid qui sera enclenché en fonction de l’évolution de la situation" termine le TCO.

