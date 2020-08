Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Créer "un monde plus éthique, une Réunion plus forte en matière d'alimentation et de production pour notre Terre et nos proches"... Telle est l'ambition de l'association Kosasa, qui nous invite à "harmoniser ensemble une île de La Réunion plus équilibrée, zen et durable". Nous publions ici le communiqué du TCO. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

