On le sait, l'errance animale est un fléau à la Réunion. Ce mercredi 26 août marque la Journée internationale du chien, et à cette occasion, le TCO poursuit son programme de prévention sur l'errance animale en organisant des campagnes de sensibilisation. La population est invitée à se rendre sur les différents stands prévus à cet effet. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Vous pouvez aller à la rencontre des médiateurs sur leurs stands, ce mercredi :

• Au Port, au centre commercial Cap Sacré Cœur de 9h à 15h

• A la Possession , au Leclerc de 14h à 17h

Le stand qui était prévu à Saint-Leu le 26 août a été reporté à une date ultérieure.

D'autres stands de sensibilisation seront mis en place le samedi 29 août 2020 :

• A Trois-Bassins, au Super U de 8h30 à 12h

• A Saint-Paul, au Super U Éperon de 8h30 à 12h

L'errance animale peut être une source de salissures, de gênes de voisinage et de vecteur de maladies. Elle est également accidentogène, près de 20.000 chiens et chats sont écrasés chaque année à La Réunion.

Si vous, ou quelqu'un de votre entourage, souhaitez adopter un animal de compagnie, n'oubliez pas que cela doit être une décision réfléchie, et que quelques bons réflexes sont à prendre :

- Faire identifier ses animaux (tatouage ou puce). L'identification est obligatoire (750€ d'amende). On estime à 90% les chances de les retrouver en cas de perte, de capture par la fourrière ou de vol.



- Ne pas laisser traîner ses animaux. Dans le cas contraire, vous risquez une amende allant jusqu'à 150€, une capture par la fourrière et une possible euthanasie si l'animal n'est pas récupéré à temps, à savoir 8 jours s'il est identifié, sinon, seulement 4 jours.

- Faire stériliser ses animaux. Les intercommunalités peuvent prendre en charge les frais pour les foyers non-imposables, excepté pour la CIVIS, dont la campagne de stérilisation s'est arrêtée le 13 août 2020.

Vous pouvez retrouver toutes les infos sur l'errance animale dans la rubrique dédiée du TCO.

