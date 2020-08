Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

"Le contexte sanitaire lié à l'épidémie de Covid-19 a également des impacts sur les activités relatives à la gestion des déchets. Ainsi la situation actuelle engendre des contraintes pour les filières stockage et d'exportation des déchets dangereux. Par conséquent, les déchets dits "dangereux" ne peuvent plus être acceptés en déchèteries, et ce jusqu'à nouvel ordre" indique le Terriotire de la côte ouest (TCO).

"Le contexte sanitaire lié à l'épidémie de Covid-19 a également des impacts sur les activités relatives à la gestion des déchets. Ainsi la situation actuelle engendre des contraintes pour les filières stockage et d'exportation des déchets dangereux. Par conséquent, les déchets dits "dangereux" ne peuvent plus être acceptés en déchèteries, et ce jusqu'à nouvel ordre" indique le Terriotire de la côte ouest (TCO).