Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 31 minutes

Les préfets de La Réunion et de Mayotte, et la préfète administratrice supérieure des Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) vous invitent à participer à une consultation sous la forme d'une enquête en ligne sur la stratégie pour la mer et le littoral du bassin maritime Sud océan Indien. (Photo d'illustration littoral ouest rb/www.ipreunion.com)

