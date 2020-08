Transmise par les moustiques, la dengue court toujours à La Réunion ! L'ARS continue de procéder à des opérations de démoustication dans les zones touchées par l'épidémie. De votre côté, maintenez votre vigilance en poursuivant vos bons gestes de prévention, rappelle le TCO. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Une recrudescence de cas de dengue a été observée dans certains quartiers.

► Sur la commune de Saint-Paul : L’Éperon

► Sur la commune de Saint-Leu : Chemin Canal | Quartier Pêcheur

Sur ces zones, l’ARS-OI programme un traitement en pulvérisation nocturne, entre minuit et 5h du matin :

- Une première opération a été faite du dimanche 30 au lundi 31 août 2020

- Une deuxième est prévue du mercredi 2 au jeudi 3 septembre 2020

Les cartes des zones concernées sont disponibles ici.

À noter qu’en cas d’imprévus (météo défavorable : pluie, vents, ou pannes de matériel), ces traitements seront reportés au lendemain.

Périmètres concernés par ces démoustications

Mieux vaut prévenir que guérir ! Adoptez les bons gestes…

Adoptez ces gestes simples pour vous protéger des piqûres de moustiques et éliminer les gîtes larvaires.

Et voici les recommandations à suivre par rapport aux opérations de démoustication de l’ARS-OI (Agence de Santé Océan Indien) :

AVANT LE TRAITEMENT

• Couvrez les bassins et aquarium

• Mettez à l’abri les tortues

• Fermez portes et fenêtres

• Protégez les ruchers (si vous êtes apiculteur : pour des informations ou conseils, contactez l’Association GDS Réunion au 0262 27 55 78 ou le Syndicat Apicole de La Réunion abeillereunion@gmail.com)

APRÈS LE TRAITEMENT

• Maintenez portes et fenêtres fermées au moins 30 minutes après le traitement

• Évitez, autant que possible, de pénétrer dans la zone traitée pendant 6 heures

• Lavez et/ou pelez les fruits et légumes avant de les consommer

