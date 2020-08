Octobre vous sourit au Camping Ermitage Lagon... Réservez votre place dès maintenant ! Vous pourrez passer vos week-ends ou vos vacances en toute quiétude, car toutes les mesures de prévention sanitaire ont été prises, pour la santé des résidents et du personnel. Et compte tenu du contexte épidémique actuel qui se dégrade, le port du masque est désormais obligatoire dans l'enceinte du Camping. (Photo TCO)

Comme pour l’ensemble du territoire saint-paulois, afin d’enrayer la propagation de l’épidémie de Covid-19, le port du masque est obligatoire à l’extérieur comme à l’intérieur des bâtiments du Camping (auparavant, seuls l’accueil et les salles de jeux étaient soumis à une obligation de port du masque).

Conformément à l’arrêté municipal du 21 août dernier, cela s’applique jusqu’au 6 septembre 2020 à toute personne de 11 ans ou plus, qui se trouve sur la voie publique ou les espaces publics.

- Les lieux où le port du masque est maintenant obligatoire au camping -

Tous les espaces communs

• Extérieurs

- Parking visiteur

- Parking client

- Coin feu

- Bac à sable (ex-aire de jeu)

- Terrain de pétanque

- Allées de circulation (hors véhicules fermés : voitures) applicables aux piétons, utilisateurs de vélos, trottinettes et tout autre engin motorisé ou non, non couvert (roller blade, roller skate, skate board, moto électrique, tricycles, …)

- Zone scénique (face au préau)

- Zone entrée piétonne (une fois passé le portillon principal, face au petit train)

• Intérieurs

- Accueil (déjà appliqué)

- Bureaux

- Sanitaires communs

- Salle de jeux (déjà appliqué)

Toute l’équipe du Camping compte sur votre compréhension et votre coopération, pour le respect des gestes barrières et du port du masque. Ces mesures individuelles combinées permettent de limiter le risque de circulation du virus. Protégez-vous et protégez les autres !

- Recommandation -

Privilégiez les masques réutilisables aux masques jetables. Stop aux déchets !

S’ils sont jetables, ne les laissez pas traîner n’importe où ! Préservons également notre environnement.

Pour réserver votre emplacement standard pour vos vacances :

• 0262 96 36 70 – 0693 10 10 87

• contact@campingermitage.re

Suivez l’actualité du Camping Ermitage Lagon sur sa page Facebook.

