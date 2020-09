Les élus du TCO se sont rendus sur les chantiers de la Route Digue à Saint-Paul et des ouvrages d'endiguement de la Rivière des Galets. Une première visite de terrain dans le cadre de l'exercice de la compétence Gemapi (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations). (Photos mm/www.ipreunion.com)

L'Ouest est un territoire très exposé, rappelle le TCO. Les inondations et les glissements de terrains qui surviennent lors des saisons cycloniques montrent à chaque fois la force de l'eau et tous les dégâts qu'elle peut causer sur notre environnement. "On sait bien qu'à chaque cyclone, le lit de la rivière est modifié et si on ne travaille pas maintenant, demain on pourrait remettre en cause ces travaux importants réalisés depuis 1990" explique Emmanuel Séraphin, président du TCO. "Depuis que cette compétence est revenue au TCO (en janvier 2018, ndlr), on essaie de travailler à la Rivière des Galets, pour que cette digue soit vraiment protectrice."

Les travaux sur les ouvrages d’endiguement sont essentiels pour protéger la population explique Emmanuel Séraphin, président du #TCO #LaReunion pic.twitter.com/gdzgg08bhb — Imaz Press Réunion (@ipreunion) September 3, 2020

"On a voulu présenter ce chantier parce que tous les jours on a des gens qui passent sur le pont de la Rivière des Galets et qui voient tous ces travaux" ajoute-t-il, sur place, face aux ouvrages d'endiguement sur le chantier de l'Epi 4. "Les digues sont fragilisées aujourd'hui. On a dépensé 7 millions d'euros pour réaliser ces travaux de sécurisation." Le chantier sur la digue de la Rivière des Galets compte pour 1,5 million dans l'enveloppe totale. Une cinquantaine d'ouvriers sont mobilisés.

Plusieurs actions concrètes sont menées sur les chantiers : débroussaillage, élagage, nettoyage sont nécessaires pour accéder aux ouvrages, comme sur le chantier de la Route Digue à Saint-Paul, axe de circulation majeur qui permet avant tout de protéger les habitants et les bâtiments du centre-ville des crues de l'Etang.

Une fois les ouvrages dégagés, lees services et bureaux d'études techniques procèdent à l'état des lieux et aux réparations et travaux éventuels. A la Rivière des Galets plus précisément, ce sont des travaux de confortement des semellees et dees pieds d'épis qui sont entrepris. Un ouvrage de défense contre les inondations très sollicité en saison des pluies.

"On se rend compte que le niveau de la mer monte, les cyclones sont de plus en plus violents, donc si on ne s'en occupe pas aujourd'hui, demain nous risquons des catastrophes importantes" estime Emmanuel Séraphin.

Chaque année en moyenne, 10 millions d'euros sont affectés aux travaux et actions nécessaires à la prévention et à la lutte contre les inondations et la gestion des milieux aquatiques.

Plusieurs projets futurs sont d'ores et déjà sur la table. "Sur Saint-Leu on sait qu'il y a aussi un travail à faire, ça n'a pas encore été chiffré. On a aussi la continuité de la gestion des risques d'inondation sur le site de l'Ermitage. On a réalisé 50% des travaux. Et le plus gros chantier ce sera le trait de côte où il faudra chiffrer et établier les modalités d'intervention parce que ça relève de milieux très sensibles" explique le président du TCO.

