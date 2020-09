Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 42 minutes

Tu habites le territoire de la côté Ouest et tu as 12 ans et plus... Inscris-toi à l'Atelier Hip-Hop Breakdance (Niveau 2) proposé par l'EAIO (École Artistique Intercommunale de l'Ouest). Ça se passe le mercredi de 18h30 à 20h à LENA (Ville de Trois-Bassins). (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

