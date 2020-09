L'EAIO (École Artistique Intercommunale de l'Ouest) vous propose d'intégrer l'orchestre des Flamboyants, qui propose une pratique de la musique collective et intergénérationnelle. Il reste encore quelques places disponibles en flûte traversière, clarinette, trompette, trombone, percussions et euphonium (tuba ténor). (Photo d'illustration AFP)

Chaque semaine au Centre culturel Nelson Mandela à La Possession, l’élève dans son parcours d’apprentissage bénéficie de 45 minutes de cours d’instrument en groupes de 3 élèves minimum et de deux heures de pratique d’ensemble regroupant plus de trente instrumentistes. Un cours de formation musicale de 30 minutes est également proposé aux élèves les plus avancés.

Au delà de la pratique, intégrer l’Orchestre des Flamboyants c’est vivre des expériences, à partir de la musique qui permettent d’approcher les autres avec confiance, générosité et partage.

