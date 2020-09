J'apprends avec une grande émotion le décès de Bruny Payet. Sa disparition affecte tous les Réunionnais. C'est un monument de l'histoire de notre île qui nous quitte. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ingénieur, politiquement engagé au sein du Parti Communiste Réunionnais depuis sa création, après avoir été secrétaire général de mairie à Saint-André à l’époque du docteur Raymond Vergès, il a aussi été pendant de nombreuses années, Directeur du journal Témoignages, Secrétaire Général de la CGTR et plusieurs fois élus.

Bruny Payet a ainsi marqué l’histoire des luttes politiques et syndicales de La Réunion.

Sa vie est un exemple d’engagement. Il a mis son intelligence au service de la cause et du collectif, sans jamais prétendre aux honneurs et encore moins aux privilèges.

Il a souvent payé ses luttes au prix fort, et par des sacrifices dans sa vie personnelle. Il a porté très haut les valeurs du militantisme et de l’engagement

Je salue avec respect sa mémoire et j’adresse à sa compagne, à ses fils et à tous ses proches mes très sincères condoléances.

Emmanuel Séraphin