"Parmi les affaires à l'ordre du jour du Conseil Communautaire du TCO ce lundi 28 septembre 2020, les élus ont eu à débattre sur les affaires budgétaires (vote de l'affectation des résultats des différents budgets et des budgets supplémentaires), sur la mise en place de la Brigade de l'Environnement ou encore sur le lancement de la démarche des Ateliers du territoire" écrit le TCO dont nous publions ci-dessous le communiqué

"Concernant les affaires budgétaires, l’affectation des résultats montre une situation financière saine de la Communauté d’agglomération. Par ailleurs, les budgets supplémentaires du TCO s’inscrivent dans la perspective d’un important programme d’investissements relatif aux compétences fondamentales de la collectivité, comme pour les transports avec dans un premier temps l’acquisition de 30 nouveaux bus attendus pour 2021 et la mise en place du dispositif de location de vélos en début d’année prochaine ; des investissement significatifs sont attendus dans les années à venir pour les travaux sur les ports de plaisance, et ceux affectés à la prévention et à la protection dans le cadre de la Gemapi et de la gestion de l’eau.

L’autre affaire importante examinée par les délégués communautaires, concerne le principe de la création de la Brigade de l’Environnement. Cette brigade est indispensable pour compléter les actions de sensibilisation et d’information déjà très développées sur le territoire. Son format et les moyens d’intervention dédiés seront définis prochainement en concertation avec les communes membres.

Annoncés par le président du TCO lors de son investiture en juin dernier, la première phase administrative des "Ateliers du territoire" a été lancée cet après-midi en Conseil Communautaire.

Cette démarche permettra à chaque citoyen et à chaque acteur de s’informer sur les grands enjeux du TCO, de s’impliquer et de participer à l’élaboration de propositions

qui viendront nourrir le Projet de Territoire de la communauté d’agglomération pour la période 2020 – 2035. Cette démarche se déroulera pendant plus d’un an.

Autres affaires à l’ordre du jour :

Signature d’une Charte de partenariat avec VHU Réunion pour la résorption des véhicules abandonnés sur les voies de circulation publique

L’adhésion du TCO à l’association VHU Réunion, regroupant les concessionnaires importateurs automobiles de La Réunion, permettra l’enlèvement des véhicules abandonnés sur les voies ouvertes à la circulation publique de manière gratuite pour la collectivité. Jusqu’à présent, la communauté d’agglomération consacrait chaque année un budget de 50 000 € à cette activité.

Bilan 2019 et programmation 2020 du PLIE (Plan local pour l’insertion et l’emploi)

C’est un bilan positif des actions menées dans le cadre du PLIE qui a été présenté aux élus communautaires pour l’année 2019 avec :

- 455 personnes entrées dans le dispositif d’accompagnement avec la Mission Intercommunale Ouest (soit 109% des objectifs) ;

- 1 386 personnes suivies ;

- 177 personnes sorties en emploi durable ou en formation qualifiante (soit 89 % de l’objectif).

- 91 248 heures de clauses sociales programmées dans les marchés publics du territoire, dont 42 519 réalisées

- Six ateliers chantiers d’insertion ayant permis de soutenir à travers des contrats à durée déterminée d'insertion (CDDI), 68 personnes au chômage et rencontrant des difficultés particulières.

En matière d’économie sociale et solidaire, différentes actions ont été mises en oeuvre : la mise en oeuvre et l’animation du Réz’O ESS ; un accompagnement à la professionnalisation et à la structuration des porteurs de projets ESS ; le 1er startup weekend ESS ...

En 2020, le TCO renforce son action en matière d’ESS avec une enveloppe financière supplémentaire de 675 000 euros, pour les années 2020 et 2021, afin de soutenir les structures en cette période de crise.

L’année 2020 marquant la fin du protocole PLIE, le TCO a lancé un marché d’évaluation du dispositif permettant de fixer les nouvelles orientations pour la prochaine période 2021-2026"

Regaerdez la séance du conseil communautaire en vidéo