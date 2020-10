Le TCO et le GIP Écocité ont organisé une journée de séminaire ce mardi 6 octobre 2020 dans une salle du Ciné Cambaie à Saint-Paul, afin de "faire un point d'étape des avancées de ce projet de développement phare pour le territoire de la côte Ouest et pour La Réunion". Une centaine de participants étaient présents. Nous publions le communiqué du TCO ci-dessous. (Photo TCO)

Ils étaient une centaine à répondre présents à l’invitation du TCO et du GIP Écocité pour une journée de séminaire ce mardi 6 octobre 2020 dans une salle du Ciné Cambaie à Saint-Paul. Objectif principal de cette rencontre : faire un point d’étape des avancées de ce projet de développement phare pour le territoire de la côte Ouest et pour La Réunion, qui doit désormais passer à la phase des réalisations concrètes.



Parmi les participants, des élus du territoire de la côte Ouest (communautaires et communaux), rejoints l’après-midi par les partenaires du GIP Écocité (Sous-Préfet de Saint-Paul, services de l’État, représentants de la Région et du Département).



Cette journée de séminaire s’inscrit dans le cadre d’un moment de partage souhaité par la nouvelle mandature du TCO afin d’“échanger avec les élus sur les ambitions communes pour le territoire”. Emmanuel Séraphin, le Président de l’intercommunalité a tenu, comme annoncé dès son investiture le 16 juillet dernier, à “mobiliser collectivement et relever ce défi inédit et porteur de nombreuses opportunités”. Les habitants seront aussi associés prochainement pour une concertation plus large, afin de “recueillir leurs contributions sur des projets qui vont transformer notre territoire”.



Cette démarche participative a d’autant plus de sens que ce projet est une opportunité de développement majeure pour l’Ouest, du littoral jusqu’à la zone des hauts. Chacune des 5 communes bénéficiera de retombées et l’attractivité du territoire sera renforcée dans toutes ses dimensions : économique, fiscale, sociale, sociétale ainsi qu’en termes de services et d’équipements publics. C’est une opportunité à saisir immanquablement apportée par la dynamique de l’Écocité de La Réunion, la seule Écocité tropicale et insulaire au plan national !