Le seconde édition, du Startupweekend ESS (économie sociale et solidaire) se tiendra du vendredi 27 novembre au dimanche 29 novembre 2020. "Où que vous soyez, rejoignez une équipe ou créez un projet grâce à cette édition 100% en ligne. Alors que tout seul de votre côté, vous auriez mis jusqu'à un an ... Créez une startup dans le domaine de l'économie sociale et solidaire en seulement 54h " lance le Territoire de la côe ouest (TCO) dont nous publions le communiqué ci-dessous

"C’est le moment de présenter votre projet ESS innovant ou d’intégrer une équipe pour lui apporter vos compétences et vos connaissances. Apprenez en accéléré comment créer une startup grâce à de coachs professionnels spécialisés dans l’ESS et dans l’entreprenariat. Profitez de la mise en action et de la dynamique collective du travail en équipe pour innover. D’une simple idée, repartez avec un projet ficelé !

Rendez-vous les 27, 28 et 29 novembre.Attention les places sont limitées ! Ouverture imminente des inscriptions sur swe.webcup.fr.

Cet événement soutenu notamment par le Cress (chambre régionale de l'économie sociale et solidaire), la ville du Port et le TCO, est l’occasion de tester et d’obtenir des feedbacks sur votre idée, d’apprendre à lancer un business et le faire vraiment, de trouver des compétences voire des co-fondateurs ou encore de trouver des opportunités d’emplois.

Vous ferez face à un jury d’experts. Les trois premiers gagnants seront récompensés par des lots"

Plus d'informations sur le site www.tco.re