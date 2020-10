Territoire de la Côte Ouest organise des ateliers les jeudis 22 et 29 octobre 2020 de 8h30 à 17h dans le cadre de leur programme "Design Marketing". Ils sont à destination des associations ou structures de l'Économie Sociale et Solidaire. L'enjeu : les accompagner dans leur démarche de conception. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion).

Le village numérique de Territoire de la Côte Ouest organise depuis début octobre un programme de "Design Marketing" pour répondre aux questions que peuvent se poser les associations et acteurs l'Economie Sociale et Solidaire lorsqu'elles souhaitent développer une activité économique ou tout simplement faire connaître son action. TCO détaille sur son site : "Connaître ses clients et leurs besoins ; Concevoir et tester ses produits et ses services ; Définir sa proposition de valeur ; la démarche de Design Thinking ; Les fondamentaux du marketing ; Construire un plan d’actions commerciales ; Vendre sur internet ; Optimiser ses réseaux sociaux ; Organiser un événement ; Créer et animer un lieu de vente physique ; Développer des partenariats commerciaux ; Booster ses relations presse … "

TCO fait savoir que deux ateliers seront consacrés pour chaque thématique aborder. Les associations pourront profiter des conseils distillés par des designers, des professionnels de la vente, de la communication et du marketing.

TCo donne rendez-vous aux associations à son village numérique, "Le Moulin", situé à La Possession. Pour s'inscrire aux ateliers, il suffit de remplir le formulaire d'inscription.

redac@ipreunion.com/ www.ipreunion.com