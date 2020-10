Le TCO et l'école artistique intercommunale de l'Ouest organisent un cours d'essai gratuit pour l'atelier "chansons actuelles". Le rendez-vous est fixé au samedi 31 octobre 2020 de 11h à 12h30 à l'école maritime du Port. L'atelier est ouvert aux jeunes habitants de la côté Ouest, entre 13 et 18 ans, sans pré-requis. Nous publions ici le communiqué du TCO. (photo du TCO)

Tu as entre 13 et 18 ans et tu aimes le chant ? Tu aimerais t’inscrire à l’atelier “chansons actuelles” proposé par l’EAIO mais tu hésites encore ?

L’EAIO (École Artistique Intercommunale de l’Ouest) propose de découvrir cet atelier grâce à un cours d’essai gratuit le samedi 31 octobre 2020.

Inscris-toi vite, les places sont limitées.

L’atelier “Chansons actuelles – Voice Avenue” c’est quoi ?

Cet atelier dédié aux jeunes (13/18 ans) a pour objectif principal d’apprendre aux inscrits à chanter à l’unisson, tour à tour, en duo, en polyphonie, sur un répertoire de “cover” axé sur les musiques actuelles.

Infos pratiques pour le cours d’essai

Date : samedi 31 octobre 2020 de 11h à 12h30.

Lieu : Ecole Maritime, située au Port (1 rue de la Poste – 97420 Le Port)

Public :

Habitants du territoire de la côte Ouest (La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu)

Jeunes (de 13 à 18 ans)

Pas de pré-requis nécessaire

Le cours d’essai accueillera un groupe de 8 personnes maximum.

Débutants, confirmés ou simplement curieux, inscrivez-vous vite ! Les places sont limitées. Complétez le formulaire sur le site du TCO.